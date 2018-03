Riccione, mondo della movida in lutto: morto a 55 anni noto ristoratore Gabriele Deyla

Attualità

Riccione

| 16:01 - 22 Marzo 2018

E' scomparso a 55 anni Gabriele Deyla, ristoratore noto in tutta la Romagna e in particolar modo a Riccione, città in cui ha vissuto da protagonista la movida, lavorando come responsabile di cucina presso l'Hakuna Matata, il Byblos e il Casa Lime dello Yellow Factory. E' stato trovato senza vita giovedì mattina, nell'abitazione di Montiano, nel cesenate: il decesso è avvenuto probabilmente per un malore. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i Carabinieri. Deyla lascia la moglie e due figli.