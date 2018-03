Casa, crescono le compravendite: a Rimini: nel 2017 vendute 1350 abitazioni

Attualità

Rimini

| 15:48 - 22 Marzo 2018

Nel 2018 in Emilia-Romagna si prevede un incremento delle compravendite immobiliari del 15,7%, pari a circa 59.000 unità, che porterà la regione al secondo posto dietro la Lombardia nella classifica italiana della crescita rispetto al 2017. E' quanto emerge dal Rapporto 2018 sul mercato immobiliare regionale stilato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Casa.it. e secondo cui il mercato della casa prosegue la dinamica positiva avviata nel 2016, che ha visto un aumento delle compravendite del 13,3% nel 2017, arrivando a 51.000. Guardando alla provincia di Rimini nel 2017 sono state compravendute 1.350 abitazioni (+3,8%) a cui è corrisposto un aumento dell'1,6% del fatturato per un valore di oltre 314 milioni di euro. Nel 2018 l'offerta di immobili sfiorerà le 2.000 abitazioni in vendita, mentre le compravendite saliranno del 7,4%.