Attualità

Rimini

| 13:35 - 22 Marzo 2018

Anche Confcommercio della provincia di Rimini partecipa a “La Pasqua più dolce – Perché un uovo non vale l’altro”, l’iniziativa promossa dallo IOR, Istituto Oncologico Romagnolo, che con le uova di Pasqua solidali sostiene quest’anno i progetti di prevenzione nelle scuole della Romagna. Insieme al consigliere dello IOR, Nevio Monaco e alla referente della sede di Rimini, Patrizia Genovese, nell’incontro avvenuto nella sede riminese di Confcommercio si sono gettate anche le basi per future collaborazioni.





“Siamo moto felici di aiutare una realtà del territorio così importante, che opera con progetti concreti dalle notevoli ricadute positive sulla salute e sul benessere delle persone – spiega il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. Fondamentale anche lo sforzo compiuto dallo IOR a favore della ricerca, con la nascita del Centro Ricerca di Meldola IRST. Riteniamo importante appoggiare il progetto “La Pasqua più dolce” con cui si sostengono i progetti di prevenzione tra le giovani generazioni. Inoltre, stiamo già mettendo in cantiere altre iniziative al fianco dello IOR: una scelta che Confcommercio provinciale condivide con numerosi suoi associati, che già da tempo contribuiscono alle loro iniziative benefiche”.





“Ogni anno sono circa 13.000 gli adolescenti sensibilizzati sui banchi dai nostri professionisti – spiega il direttore generale Fabrizio Miserocchi – qualcosa come 150.000 da quando abbiamo iniziato la nostra attività, nel 1979. Riuscire ad anticipare comportamenti sbagliati è più facile che andare ad intervenire dove le abitudini si sono già consolidate, senza considerare l’importanza di saper riconoscere e scardinare atteggiamenti potenzialmente a rischio, facilmente degenerabili. Per questo negli ultimi anni abbiamo provveduto a creare giochi e laboratori con lo scopo di coinvolgere attivamente i ragazzi per renderli protagonisti delle scelte di prevenzione, e non semplici spettatori che accettano passivamente ciò che viene loro insegnato. Investire sul benessere di giovani e adolescenti significa plasmare adulti protagonisti e responsabili della propria salute e delle proprie scelte: persone consapevoli dell’importanza di stili di vita sani e di comportamenti di rifiuto verso le forme di dipendenza. I nostri laboratori vanno dalla sensibilizzazione riguardo i rischi di fumo e alcol all’importanza di una corretta alimentazione”.





Sul territorio riminese le uova di Pasqua solidali IOR, al latte e fondenti (da 350 grammi al costo da 10 euro e da 500 grammi al costo di 12 euro), si possono trovare presso le sedi di: Rimini (via Matteotti 43), Riccione (piazza Matteotti 5) e Santarcangelo (piazza Gramsci 7); oppure presso uno dei tanti banchetti presieduti dagli instancabili volontari della Onlus su tutto territorio:

• 28-30-31 marzo, Ingresso Ospedale Infermi, Rimini

• dal 26 al 31 marzo, Le Befane Shopping Centre, Rimini

• 23-24-25-29-30 marzo, piazza Tre Martiri e Arco d'Augusto, Rimini

• 25-29-30 marzo, piazza Matteotti, Bellaria

• 22-23-24 marzo, piazza Garibaldi, Sant’Agata Feltria

• dal 16 al 31 marzo, edicola Serafini, via Pianventena 1612, San Giovanni in Marignano

• dal 16 al 18 marzo, Palafiera, Morciano di Romagna

• 23-24-25-30-31 marzo, piazza Ganganelli e ingresso Ospedale Franchini, Santarcangelo

• 23-24-25-30-31 marzo, piazza Malatesta, Verucchio

• 23-24-25-30-31 marzo, piazza Europa, Villa Verucchio

• 23-24-25-30-31 marzo, piazza Umberto I, San Leo

• 23-24-25-30-31 marzo, bar Sport e Chiesa, Pietracuta