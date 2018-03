Coppi e Bartali, prima tappa al talento olandese Eenkhoorn davanti a Lawson Craddock

Sport

Gatteo

13:15 - 22 Marzo 2018

È il neoprofessionista classe 1997 Pascal Eenkhoorn (Team Lotto NL Jumbo), grande promessa del ciclismo olandese, ad aggiudicarsi la prima semitappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, gara organizzata dal GS Emilia di patron Adriano Amici, partita stamattina con una frazione di 97,8 km con inizio e fine a, in Romagna.

Eenkhorn ha battuto in uno sprint a due lo statunitense Lawson Craddock (Team EF Education First), al termine di una fuga di 86 chilometri. Per Eenkhoorn, vincitore lo scorso settembre dell'Olympia's Tour per Under 23, si tratta del primo successo fra i professionisti.





La fuga decisiva nasce dopo una dozzina di chilometri di gara, con tre protagonisti: Lawson Craddock (Team EF Education First), Pascal Eenkhoorn (Team Lotto NL Jumbo) ed Emil Dima (MS Tina - Focus). I tre toccano un vantaggio massimo di 3'35” (al chilometro 59). che inizia a calare dalla seconda delle tre ascese verso il gpm di Longiano. Ad una ventina di chilometri dalla conclusione, dal drappello di testa perde contatto Dima, che verrà poi riassorbito dal gruppo nel finale. Sorte che invece non toccherà ad Eenkhoorn e Craddock, che scollinano a Longiano per la terza ed ultima volta (17 km all'arrivo) con 2'48” sul plotone, andandosi poi a giocare il successo. Terza piazza per Davide Ballerini (Androni Sidermec), che fa sua la volata del gruppo. Oltre alla maglia “E- R vince lo Sport” di leader della generale, Eenkhoorn ha indossato anche quella “Felsineo” riservata ai giovani e quella “Selle SMP” della classifica a punti. A Craddock invece la maglia verde “Sidi” di miglior scalatore.





Nel pomeriggio (partenza prima squadra ore 15,30) si correrà la cronosquadre di 13,3 chilometri che da Gatteo Mare porterà i corridori a Gatteo.