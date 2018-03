Cocktail molecolari e Spritz sferificati per il lancio Nuova Audi A7 Sportback da Reggini

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:44 - 22 Marzo 2018

Venerdì 23 marzo lo showroom Reggini si veste a festa e, per chiudere la settimana in maniera frizzante e a suon di musica, in occasione del lancio della nuova AUDI A7 Sportback, propone “Audi Molecular Cocktail Party”.

Un appuntamento aperto a tutti con inizio alle ore 18.00 organizzato da Reggini con un mood degno a dare il benvenuto alla nuova creatura di casa Audi, un’auto di lusso dalle linee decise, lounge futurista e stile dinamico ed elegante.

Per rendere particolarmente frizzante l’evento, Reggini ha pensato a un party a base di cocktail molecolari -Spritz sferificati, Negroni jelly e Daiquiri in versione sorbetto solo per citarne alcuni- nuova tendenza adottata dai più qualificati bar chefs in grado di stupire e garantire una vera esperienza multisensoriale: colori brillanti, sfere di ogni dimensione, bicchieri traboccanti di fumo oppure nessun bicchiere e cucchiai monoporzione per fingerfood al loro posto.

Come per magia e senza l’utilizzo di sostanze chimiche, ma solo agendo sulla struttura molecolare degli ingredienti che compongono il cocktail utilizzando esclusivamente prodotti di origine naturale, si ottengono risultati sorprendenti sia all’occhio che al palato.

Tra i protagonisti del Reggini “Molecular Cocktail Party”, oltre ad AUDI 7 Sportback e tutte le ultime novità della gamma Audi, DJ THOR, uno dei più quotati e richiesti “artisti della consolle” non solo della nostra Riviera, attualmente è dj resident presso il Peter Pan di Riccione e la Villa delle Rose di Misano, ma anche a livello nazionale.

Nei suoi dischi hanno partecipato grandi artisti italiani ed internazionali quali, Ornella Vanoni, Ian Anderson dei Jethro Tull, Stefano Bollani,Tony Esposito, la greca Kaiti Garbi, il pianista Remo Anzovino, solo per citarne alcuni.

L’Audi Molecular Cocktail Party proposto da Reggini presso la Concessionaria di San Marino, Strada Rovereta 52, avrà inizio alle ore 18.00 e terminerà intorno alle 20.00.