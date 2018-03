Striscia la Notizia a Rimini dal guaritore che cura malattie 'aliene' parlando con gli angeli

Attualità

Rimini

| 08:35 - 22 Marzo 2018

Esorcismi, guarigioni miracolose, malattie estemporanee, riti esoterici o presunti tali, telefonate con il Padreterno e vari arcangeli. Tutto, ovviamente, a pagamento. Un sedicente guaritore riminese è finito alla ribalta televisiva nelle scorse puntate di Striscia La Notizia. (Guarda il VIDEO). Il Tg satirico di Canale 5, con l'inviato Moreno Morello, è tornato in riviera a parlare di guarigioni facili. Il soggetto in questione, un uomo dall'aspetto quasi "anonimo", si fa chiamare "Guaritore Intergalattico", afferma di parlare con l'Arcangelo Michele e con il Padre Celeste e di essere in contatto con gli alieni e di voler aiutare l'Umanità. Annuncia il probabile arrivo di un terremoto dell'8° grado della scala Richter, con conseguente tzunami e che, grazie alla sua intercessione, si cercherà di salvare il salvabile con l'arrivo di 300 mila astronavi di cui, però, al momento non ha i piloti.

Come guaritore ha una tecnica "onomatopeica": con le labbra riproduce i suoni degli strumenti che usa. Microlaser, palle di fuoco, ecc. Con questi attrezzi guida i "micromedici" che si trovano all'interno del corpo della persona malata. La gravità dell'infermità è misurata in punteggi e quantificata con formule matematiche.

Il servizio andato in onda mercoledì sera (guarda il VIDEO) ha messo a confronto il Guaritore Galattico di Rimini con il suo "collega" Mehaleon di Bellaria Igea Marina, il santone balzato due mesi fa agli onori della cronaca, per la sua "clinica" e i suoi poteri "soprannaturali".