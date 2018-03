Volley San Marino, ragazze in trasferta a Faenza, sconfitta nel posticipo per i giocatori della Titan Services

Sport

| 07:40 - 22 Marzo 2018

Serie C femminile. La Banca di San Marino sale a Faenza per mettersi alle spalle il periodo nero che l’ha vista sconfitta per tre volte (due al tie-break) nelle ultime tre partite. “E’ un periodo in cui tutte le partite ci sembrano difficili – commenta Luca Nanni, allenatore delle sammarinesi – e la squadra, dopo le ultime sconfitte è più nervosa. Ma io ho fiducia nel mio gruppo e resto ottimista per Faenza, anche se è un campo difficile e loro sono una buona squadra nella quale si distinguono l’esperta Maines al palleggio e la banda Alberti. Hanno raccolto meno di quanto si aspettassero in questo campionato e certamente vorranno finire bene. Per quel che ci riguarda, l’infermeria è finalmente vuota, le giocatrici sono in salute e anche questo aspetto mi conforta ulteriormente”.

CLASSIFICA. Lugo 48, Gut Chemical Bellaria 42, Banca di San Marino 42, Rubicone Savignano 34, Cattolica 34, Olimpia Master Ravenna 33, Faenza 28, Cervia 25, Pgs Bellaria Bologna 20, Flamigni San Martino in Strada 18, Pontevecchio Bologna 18, Bologna Rossa 8, Ozzano 7.

PROSSIMO TURNO (22^ giornata). Sabato 24 marzo ore 17.30 a Faenza: Fenix Faenza - Banca di San Marino.

Serie C maschile. Modena Volley – Titan Services 3 a 0 (19, 18, 23). La Titan Services ha giocato in posticipo mercoledì 21 marzo a Modena contro il Modena Volley. La trasferta non ha fruttato punti “ma la squadra ha in parte ritrovato il filo del gioco che, nell’ultimo match con lo Zinella, sembrava aver perso – ha spiegato coach Stefano Mascetti nel dopo partita – Nei primi due set siamo stati alla pari dei nostri avversari fino a metà parziale. Nel terzo, eravamo addirittura sopra di sei punti prima di vederci pian piano recuperare. Purtroppo scendere sul parquet senza l’infortunato Andrea Lazzarini (in panchina per onor di firma) e con l’altra banda, il 17enne Togni, in campo per due set e mezzo ma menomato per guai fisici al ginocchio, non consente a un team giovane come il nostro di giocare come vorrebbe. Nel terzo set abbiamo sposato il centrale Peroni di banda per coprire il buco ma è chiaro che era una situazione “rimediata”. Abbiamo sofferto nelle rigiocate ma va detto che i nostri avversari sono stati bravi. Ora diventa per noi fondamentale la partita di sabato prossimo con Faenza anche se, purtroppo, avremo gli stessi problemi di formazione. Faenza verrà a San Marino per giocarsela fino in fondo perché ha bisogno di punti salvezza. Sono una squadra esperta e prevedo una partita difficile. Dovremo essere bravi a lavorare molto sulla battuta. Ci proveremo”.

TABELLINO TITAN SERVICES: Rondelli 1, Oliva, Peroni 9, Elia Lazzarini 2, Di Michele 1, Togni 7, Bernardi, Farinelli 18, Cervellini (L). N.E.: Andrea Lazzarini. All. Stefano Mascetti.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 57, Romagna Banca Bellaria 43, Atlas Ravenna 39, Cesena 37, Modena Volley 33, Rubicone San Mauro Pascoli 34, Zinella Bologna 33, Titan Services San Marino 32, Foris Conselice 31, Pagnoni Marignano 20, Atletico Bologna 19, Spem Faenza 17, Anderlini Modena 16, Invicta Modena 6.

PROSSIMO TURNO (22^ giornata). Sabato 24 marzo ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Spem Faenza.

Nella foto: Lorenzo Togni.