Rimini Calcio, già pieno il primo pullman gratuito per trasferta a Budrio. A disposizione un secondo mezzo

Sport

Rimini

| 19:42 - 21 Marzo 2018

Proseguono a gonfie vele le adesioni all'iniziativa promossa dal Rimini F. C. relativa ai pullman gratuiti a seguito dei biancorossi. I posti disponibili nel primo torpedone sono andati tutti abbondantemente esauriti, tanto che si è reso necessario avvalersi di un pullman doppio. L'iniziativa proseguirà domani e nei prossimi giorni, gli interessati sono invitati a prenotare il proprio posto contattando Alfredo al numero 347.8836166. Domenica, in occasione della trasferta a Budrio per l'incontro Mezzolara-Rimini, la partenza avverrà alle 12.30 da piazzale del Popolo.