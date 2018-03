Mountain bike elettrica, è boom nel riminese. Un circuito di prova e dimostrazione con Idea Ruote di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:45 - 21 Marzo 2018

Sempre più appassionati scelgono la mountain bike elettrica come mezzo per le proprie escursioni. Sono in aumento le richieste da parte dei ciclisti e questo fatto non deve stupire, perché la presenza di un motore non significa eliminare la parte aerobica e lo sforzo fisico da parte di chi è in sella. La mountain bike elettrica ha infatti tre livelli di motore, la potenza minima non toglie affatto divertimento al ciclista che vuole il massimo dell'impegno fisico, ma aumentando scegliendo gli altri due livelli è possibile anche affrontare percorsi più impervi ed emozionanti, il tutto in massima sicurezza, con ottime sospensioni e il motore ben protetto all'interno del telaio. L'autonomia della mountain bike elettrica è di 3-4 ore. L'attenzione degli addetti ai lavori per questo prodotto è in crescita, così sabato 24 marzo il negozio Idea Ruote di Santarcangelo organizza, dalle 9.30 alle 16.30, una giornata dedicata a due modelli di mountain bike elettrica: Mondraker e Rocky Mountain, prodotte dalla DSB di Bergamo. Saranno dieci gli esemplari a disposizione del pubblico. Per l'occasione verrà predisposto un circuito tra le colline di Santarcangelo e Poggio Torriana (località Poggio Berni) per permettere di provare questa moderna ed efficace due ruote.