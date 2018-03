Cani e padroni, così simili: gli scatti fotografici in uno speciale evento al Grand Hotel di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:51 - 21 Marzo 2018

L’originale format fotografico #talecanetalepadrone sarà protagonista del fine settimana che anticipa la Pasqua. Gli amici a quattro zampe, assieme ai loro proprietari, saranno infatti invitati allo shooting fotografico firmato dal fotografo Giorgio Salvatori, che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 marzo al Grand Hotel di Rimini. L’originale format, ideato da Giorgio Salvatori assieme allo staff di Officina Photografica, e ospitato al Grand Hotel di Rimini, intende realizzare ritratti fotografici che illustrino la somiglianza, innegabile tra cane e padrone. Una vera e propria ricerca di tratti, movenze, affinità di carattere, abitudini, stili di vita che caratterizzano un rapporto così stretto e di amicizia come quello con “il miglior amico dell’uomo” e che porta entrambi ad avere un aspetto simile. Ma la somiglianza cane-padrone da dove deriva? É il cane che assomiglia al padrone o viceversa? Come mai si sceglie un cane piuttosto che un altro?

Nelle due giornate di sabato e di domenica saranno 50 gli scatti che verranno realizzati nel contesto del Grand Hotel di Rimini. Son oltre 300 le candidature arrivate agli organizzatori. Per lo shooting non sarà richiesto un dress-code particolare, perché la finalità è proprio quella di cogliere il rapporto quotidiano e simbiotico di cane e proprietario, rispettandone lo stile. Per tutti sarà però presente una make – up artist e un toelettatore. Inoltre ci sarà la possibilità di parlare con i volontari del Canile “Stefano Cerni” di Rimini.