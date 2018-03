A Cattolica per Pasqua due tornei internazionali di calcio, ospiti Ciccio Graziani e Katia Serra

Sport

Cattolica

| 15:38 - 21 Marzo 2018

La primavera porterà in Romagna migliaia di atleti, in rappresentanza di centinaia di società calcistiche. La "Regina" per il ponte di Pasqua si prepara ad accogliere gli atleti del “Regis Footbal Cup” e dell' “Easter Cup Cattolica”, due tornei Internazionali che contano oltre 4.000 partecipanti.





Il "Regins Football Cup" avrà come padrino Ciccio Graziani, indimenticato campione del mondo di Spagna ’82, mentre sarà Katia Serra, ex calciatrice e oggi apprezzata commentatrice televisiva, la madrina.





Tra calciatori, staff delle società, amici e genitori degli atleti, è previsto l'arrivo di oltre 5.000 persone, che oltre al pallone troveranno ad attenderli lo “Street Food Festival Pasqua edition”. L'evento che punta alla qualità con birrifici artigianali più premiati d'Italia, oltre 20 trucks che saranno con i loro profumi e colori, ambasciatori dell’alta qualità del cibo di strada e di tradizione confezionato al momento, nel rispetto delle antiche ricette e con la cura degli ingredienti scelti.





Non mancheranno eventi ludici, concerti, area bimbi, artisti di strada, un ambiente suggestivo e familiare, in cui sarà possibile gustare il buon cibo d’una volta, viaggiando attraverso i sapori delle regioni italiane.





Il Sindaco Gennari commenta: "Ci prepariamo ad una Pasqua di valore, con eventi sportivi e ludici da record. Uno sforzo organizzativo importante, che vede le società calcistiche di Cattolica in prima fila insieme a due importanti società specializzate nell’organizzazione di eventi sportivi, la Consult Sport/Acsi e Sportland Travel. Sono sicuro che la città e gli operatori, saranno capaci di accogliere i nostri ospiti con la cordialità ed il calore tipico Cattolichino, orgoglio, valore aggiunto e tipicità non replicabile, che contraddistingue la Regina dell'Adriatico da sempre”.