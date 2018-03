La Color Run torna in Riviera, il 18 luglio la corsa più folle e colorata si correrà a Riccione

Eventi

Riccione

| 14:57 - 21 Marzo 2018

L'evento "The Color Run" torna in Provincia di Rimini per l'edizione 2018. La "fun race" organizzata da Rcs Sport-Rcs Active Team si divide in quattro tappe: il 14 luglio appuntamento a Riccione, con ritrovo in piazzale Roma, mentre le altre tappe sono il 9 giugno a Genova, il 28 luglio a Lignano Sabbiadoro e il 15 settembre a Milano.





A introdurre le novità, in conferenza stampa, il Direttore Generale di RCS Sport Paolo Bellino il quale ha dichiarato: “Dopo sei anni dalla prima edizione, The Color Run conserva il suo fascino di sempre, legato alla sua capacità di far sognare, divertire e attirare sempre nuovi partecipanti. I numeri e i risultati registrati in tutte le edizioni dimostrano ancora oggi la forza e quanto sia appealing questa fun race, tra i principali eventi da noi organizzati. Un ringraziamento speciale va a tutte le Istituzioni che ci supportano e a tutti i Partner che permetteranno di realizzare ogni tappa nel migliore dei modi”.





Anche nell’ultimo anno infatti The Color Run ha riscosso un grande successo coinvolgendo oltre 53.000 iscritti nelle 6 tappe disputate, con una interessante partecipazione di pubblico femminile visto che le donne hanno raggiunto una quota del 64% e con un target molto giovane visto che il 63% era compreso fra i 14 e i 34 anni. Dati certificati anche dal grande successo social, con la pagina Facebook che ha raggiunto i 185.000 fans, 15.000.000 di impression e una reach media giornaliera di 60.000 utenti. In 5 anni The Color Run ha colorato 17 città, visto correre 364.150 persone e ricevuto, nel 2015, il premio come Best International The Color Run.