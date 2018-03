'Ricordati che odio i negri', 17enne di colore pestato sotto casa. Arrivano le prime condanne: 'becero razzismo'

Cronaca

13:58 - 21 Marzo 2018

Un 17enne riminese è stato aggredito da un gruppetto di tre coetanei martedì pomeriggio, sotto la sua abitazione. Uno dei tre sarebbe stato l'esecutore materiale dell'aggressione, gli altri due lo avrebbero spalleggiato. Il 17enne ha aperto la porta di casa e si è trovato di fronte i tre conoscenti, che da tempo lo avevano preso di mira con insulti razzisti per il colore della pelle: l'aggredito è figlio di un cittadino africano e di una cittadina italiana. Proprio la donna ha assistito sgomenta alla scena e ha sentito uno degli aggressori dire "Ricordati che odio i negri". Sul caso indagano i Carabinieri. Intanto arrivano le prime reazioni all'accaduto. Il ragazzino gioca in una società sportiva del territorio, che in una nota ha sottolineato: "Episodio gravissimo, massima solidarietà al nostro atleta e alla sua famiglia". Il Comune di Rimini in una lunga nota parla di caso di "bieco e becero razzismo, a cui bisogna reagire con forza". Condanna anche dal Comune di Riccione: "ci auguriamo con forza che il giovane responsabile si ravveda e rifletta del deplorevole gesto".