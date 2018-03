Nuovi presidente e consiglieri per la federazione che tutela gli interessi degli agenti di commercio

Attualità

Rimini

| 13:32 - 21 Marzo 2018

“Inizia un nuovo percorso per la nostra federazione, che torna in Confcommercio per essere più forte e rappresentativa – spiega il neo-presidente Andrea Carichini -, con l’obiettivo di curare al meglio gli interessi dei nostri associati. Gli agenti di commercio sono una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, intermediano i rapporti commerciali tra le aziende, sono contribuenti affidabili e offrono nuove opportunità di lavoro ai giovani e non solo. L’importanza di questo ruolo nell’economia del paese è capillare e proprio per questo va tutelato sotto molti punti di vista. Associarsi a Fnaarc – Confcommercio è dunque fondamentale per avere le tutele e sfruttare gli accordi economici collettivi di cui siamo firmatari. Una delle prime azioni che abbiamo avviato sul territorio è una raccolta firme per sollecitare il prossimo governo ad affrontare e risolvere due punti nodali. Quello sull’Irap che definisca per legge, una volta per tutte, il termine ‘autonoma organizzazione’: una precisazione che determini i criteri di assoggettabilità per gli agenti di commercio che eliminerebbe anche una inutile proliferazione di cause. Oggi infatti il 90% degli agenti paga l’Irap anche se non dovuta. Il secondo riguarda le autovetture, veri e propri uffici per noi agenti di commercio. Si chiede che venga aumentato il valore di deducibilità ai fini fiscali, che è bloccato dal 2004 a 20.658 euro più Iva e che non trova più contestualizzazione nei nuovi costi d’acquisto delle auto maggiormente utilizzate dalla categoria. Insieme a Confcommercio portiamo avanti anche la battaglia contro l’aumento dell’Iva previsto per il 2019, così come grande importanza diamo ai giovani, per i quali chiediamo una riduzione della contribuzione Inps all’inizio dell’attività di agenzia. Per questo invitiamo i colleghi a venire negli uffici di viale Italia 9/11 per la raccolta firme e per conoscere la nuova struttura territoriale di Fnaarc”.

“Rientra nella sua casa naturale una federazione di grande importanza – spiega il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. Ringrazio dunque il presidente provinciale Carichini e i vertici nazionali di Fnaarc, dal presidente uscente Adalberto Corsi all’attuale presidente Alberto Petranzan, per avere condiviso con noi questo percorso che si è concluso nel migliore dei modi. A Carichini e al suo gruppo un grosso in bocca al lupo e l’augurio di un buon lavoro”.