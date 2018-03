Litiga con la fidanzata in auto, poi scappa e minaccia di buttarsi da un ponte: salvato

Cronaca

Riccione

| 13:14 - 21 Marzo 2018

I Carabinieri di Riccione hanno evitato un gesto sconsiderato da parte di un 21enne albanese, reduce da un litigio con la fidanzata. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi in zona Villaggio Argentina. Sono stati i residenti ad allertare le forze dell'ordine, sentendo le urla della coppia, che si trovava all'interno di un'automobile. Alla vista dei Carabinieri il 21enne, in forte stato di agitazione, è scappato a piedi nei campi limitrofi, minacciando a parole, durante la corsa, di volersi lanciare da un ponte, da lì poco distante. I Carabinieri lo hanno inseguito e lo hanno bloccato, portandolo in salvo. Il giovane è stato affidato al personale del 118 e trasportato all'ospedale Infermi di Rimini.