In arrivo a Novafeltria uno sportello frontalieri, firmato protocollo d'intesa: interessati 1300 lavoratori

| 11:58 - 21 Marzo 2018

È stato firmato mercoledì mattina, presso il Comune di Novafeltria, un protocollo d’intesa per l’apertura di uno “Sportello frontalieri”. A presiedere alla firma: il sindaco, Dott. Stefano Zanchini; il segretario generale dell’Unione Sammarinese dei Lavoratori, Francesco Biordi; il segretario generale della UIL Frontalieri, Pancrazio Raimondo. L’intesa è stata possibile grazie alla forte collaborazione dei tre soggetti coinvolti: il Comune di Novafeltria, il quale diventa il punto di riferimento per i circa 1300 lavoratori frontalieri della Valmarecchia; e la UIL a cui il sindacato sammarinese è affiliato. Il Comune assegnerà lo spazio necessario per attrezzare un ufficio; le due organizzazioni sindacali metteranno a disposizione il personale competente a fornire servizi di consulenza ai lavoratori attivi e pensionati per quanto concerne le materie previdenziali e fiscali, nonché tutte le informazioni necessarie per chi lavora in territorio sammarinese. Il Protocollo ha valenza triennale, con possibilità di rinnovo. Lo sportello sarà aperto nella giornata del sabato, a partire dal 21 Aprile 2018 dalle ore 9,30 alle 11,30 poiché nei giorni infrasettimanali i lavoratori sono impegnati.

Grande soddisfazione è stata espressa dal segretario dell’Unione Sammarinese dei Lavoratori Francesco Biordi, che da tempo è impegnato su questo progetto, conscio dell’utilità che il nuovo servizio potrà arrecare a tante persone.