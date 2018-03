Tripadvisor incorona Rimini, è nella top 5 delle città più visitate e meglio valutate d'Italia

Turismo

Rimini

| 11:30 - 21 Marzo 2018

Il colosso delle recensioni dei luoghi visitati dai viaggiatori di tutto il mondo, mette Rimini al quinto posto della classifica delle città più visitate e meglio recensite d’Italia, dopo Roma, Firenze, Venezia, Sorrento e prima di Milano, che figura al sesto posto.

La classifica dei Travelers’ Choice Destination, gli Oscar dei viaggi della community di Tripadvisor, è stata stilata utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e sulla qualità delle recensioni e dei punteggi raccolti dagli hotel, dalle attrazioni e dai ristoranti di ogni singola città negli ultimi 12 mesi, incrociando poi l’interesse dei turisti verso le prenotazioni su TripAdvisor in queste destinazioni.

Una buona notizia per Rimini, che arriva alla vigilia della Pasqua, primo banco di prova per chi organizza viaggi fuori porta o brevi soggiorni nelle città più ‘gettonate’ d’Italia.

Nella classifica, tra le mete italiane vincitrici dei premio, figura al nono posto un’altra località dell’Emilia Romagna, Cervia.

Comparando i prezzi della piattaforma di recensioni emerge che i mesi di aprile e maggio sono anche quelli più convenienti: ad aprile i viaggiatori possono risparmiare in media il 28% a Sorrento, il 26% a Rimini e il 32% nella carissima Positano.

Per fare il punto sulle opportunità per arrivare pronti alla stagione 2018, ormai ai nastri di partenza, si terrà domani, giovedì 22 marzo, al Palacongressi di Rimini ‘Operazione Incoming’ l’annuale giornata formativa e informativa organizzata da Rimini Reservation e Comune di Rimini, in collaborazione con AIA e Promozione Alberghiera. Si parlerà di Rimini come destinazione turistica, fra turismo dell’esperienza, innovazione del prodotto e opportunità di sviluppo, eventi e nuove sfide del turismo. Focus della giornata: le esperienze e i percorsi che si possono fare in una città che riparte dalla sua storia per costruire il suo futuro.

“E’ una nuova conferma della attrattività della nostra città – commenta il Sindaco Andrea Gnassi. Oltre ai numeri, c’è una percezione e una ‘predisposizione’ positiva sempre più diffusa verso Rimini, che vogliamo incrementare con la riqualificazione dell’area storica e culturale della città e quella del waterfront che, unito al lavoro che stiamo portando avanti sul fronte ‘immateriale' degli eventi, itinerari e proposte esperienziali, contribuisce a rendere la nostra destinazione ancor più competitiva e desiderata’”