Paolo Fresu e Danilo Rea in concerto lunedì 26 al Novelli di Rimini per Crossroads

Eventi

Rimini

| 11:15 - 21 Marzo 2018

Paolo Fresu torna a Rimini nell’ambito Crossroads dopo essere già stato protagonista nella cittadina romagnola, e con enorme successo, di precedenti edizioni del festival itinerante organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Questa volta, lunedì 26 marzo alle ore 21:15 presso il Teatro Novelli, lo si ascolterà in compagnia di un altro beniamino del pubblico, il pianista Danilo Rea: un raffinato duetto al vertice del jazz nazionale. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Rimini. Biglietti: intero euro 18, ridotto 15.

Danilo Rea è la new entry nel cast degli artisti residenti di Crossroads. Sempre attento a proporne i più importanti progetti nel corso degli anni, il festival lo invita ora a una ‘maratona’ di duetti. I primi due lo vedranno affiancato a Paolo Fresu ed Enrico Rava: un incrocio tra artists in residence, oltre che tra alcuni dei più amati jazzisti nazionali, che sembra quasi inevitabile ma che non è affatto scontato. Come è ben chiaro proprio da questo primo concerto: pur non essendo una novità assoluta, gli incontri vis-à-vis tra Fresu e Rea sono decisamente rari nel panorama concertistico. Fu proprio Crossroads, nel 2004, a metterli insieme per la prima volta.

Un binomio che comunque, quando è andato in scena in precedenza, ha portato alla luce il meglio dei due artisti: la predilezione per la canzone italiana, ampiamente rimaneggiata, di Rea, col suo pianismo in cui la fantasiosa pronuncia ritmica infiamma l’inarrestabile flusso melodico; il mood introspettivo e sognante di Fresu, che emerge in maniera più limpida proprio nei piccoli settings strumentali.

La foto è di Roberto Cifarelli