Trivelle in Adriatico, per Confindustria Romagna nuova piattaforma rispetta l'ambiente

Rimini

| 06:57 - 21 Marzo 2018

Nei giorni scorsi, con la bocciatura dei ricorsi presentati in appello da Puglia e Abruzzo - ricorsi con cui le due Regioni si opponevano alla realizzazione di nuovi siti di estrazione - il Consiglio di Stato ha dato il suo via libera alla prosecuzione delle trivellazioni e alla costruzione di nuove piattaforme per la ricerca di gas e idrocarburi nel mare Adriatico. Una sentenza che riguarda l'intera costa adriatica, per un totale di 30.000 chilometri quadrati, compresa quella emiliano-romagnola su cui, ora, prende la parola Confindustria Romagna. In una nota l'associazione che raggruppa gli industriali di Ravenna e Rimini, plaude alla scelta compiuta dal Consiglio di Stato toccando, in particolare, il tasto di 'Bianca e Luisella' progetto presentato da Eni nel 2013, che prevede la costruzione di una piattaforma - la 'Bianca e Luisella' appunto con otto nuovi pozzi e tre condotte sottomarine - nel tratto di mare che collega la costa romagnola e quella marchigiana, tra i comuni di Cattolica e Gabicce Mare. Proprio il Comune di Cattolica, a gennaio, ha presentato un ricorso al Tar contro il parere favorevole rilasciato alla fine dello scorso novembre dal ministero dell'Ambiente alla costruzione della piattaforma. "In Romagna - scrive Confindustria Romagna - ha sede il più importante distretto nazionale di Oil&Gas che, da decenni, convive con le comunità locali e rappresenta uno dei principali comparti produttivi del territorio: ci sono voluti molti anni e una sentenza del Consiglio di Stato per riaffermare la legittimità delle esplorazioni in Adriatico, e il loro impatto sull'economia e l'occupazione, ricordando come tutta l'attività avvenga nel pieno rispetto delle norme e dell'ambiente in cui è integrata. Siamo certi che il progetto 'Bianca e Luisella' non farà eccezione". A giudizio dell'associazione degli industriali romagnoli, "le imprese del settore e dell'indotto, le migliaia di lavoratori e le loro famiglie hanno già sofferto un blocco delle attività che ha aggravato una pesante crisi congiunturale: spiace, ma è doveroso da parte di Confindustria Romagna, ribadire i quanto i costi del non fare siano dannosi per tutta la collettività, soprattutto quando i 'no' arrivano da amministratori della cosa pubblica". Malgrado la sentenza del Consiglio di Stato, nell'opposizione a 'Bianca e Luisella' all'amministrazione cattolichina, guidata dal sindaco del Movimento 5 Stelle, Mariano Gennari si sono affiancati - come riportava la stampa locale - i sindaci di Morciano, Giorgio Ciotti, e Coriano, Domenica Spinelli.























Ansa