Rimini, primo giorno di primavera con la neve. Entroterra imbiancato, vento e pioggia in pianura

Attualità

Rimini

| 06:48 - 21 Marzo 2018

Entroterra ricoperto dalla neve nel primo giorno di primavera. Come annunciato dalle previsioni, la notte appena trascorsa ha portato vento, pioggia e neve nella nostra zona. La riviera è bagnata da pioggia e sferzata da forte raffiche di vento mentre l'entroterra è imbiancato almeno dai 200 metri. Basse temperature con valori leggermente sopra lo zero in Riviera e sotto nelle zone innevate. Le previsioni non escludono una fugace nevicata anche nelle zone rivierasche nel corso delle prossime ore. La tendenza per la giornata di mercoledì dovrebbe confermare il perdurare della instabilità. Il tempo dovrebbe migliorare nella giornata di giovedì.