Una tenda ludica per aiutare i bimbi durante terremoti ed emergenze: il corso formativo si è tenuto a Rimini

| 16:25 - 20 Marzo 2018

Sono stati i giovani della Croce Rossa riminese ad ospitare in Italia il primo workshop formativo sull’attività di “tenda ludica” in emergenza, a seguito dell’emanazione del nuovo Codice di protezione civile. I temi esaminati e che hanno registrato l’attenta partecipazione di venti volontari di Croce Rossa, investono gli aspetti più delicati, sotto il profilo psicologico, che coinvolgono i bambini in seguito ad una grave emergenza (terremoti, alluvioni, etc.) capace di sconvolgere la vita quotidiana, le certezze e i punti di riferimento dei piccoli.





La giornata formativa si è sviluppata in due fasi.





La prima, condotta da esperte nel servizio psicosociale in emergenza, le quali hanno affrontato tematiche come lo sviluppo socio emotivo dall’infanzia all’adolescenza e la funzione del gioco, gli elementi di psicologia dell’emergenza e il disegno come strumento di comunicazione con il mondo interiore (docenti: Maria Grazia Saccottelli, Roberta Valentini e Katiuscia Giordano).





La seconda, di carattere pratico, attraverso l’illustrazione di elementi di protezione civile, comprensivi di esercitazione, momenti di natura esperienziale e chiusura dell’intensa giornata con confronto e question time (istruttori: il delegato di protezione civile Emanuele Neri, l’esperto nel settore Mariano Ruffo e il consigliere giovane Gabriele Bianco e con il supporto per l’idea, per la grafica e l’organizzazione delle volontarie Giada Maggioli e Gloria Maggioli).





Un evento rilevante quindi, interamente ideato e realizzato dai giovani Croce Rossa Italiana di Rimini con la supervisione della locale responsabile della formazione Rita Rolfo e con il contributo e il supporto del Comitato Regionale Cri dell’Emilia Romagna.