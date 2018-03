Judo, oro per Morgana De Paoli nel weekend ricco di sfide per gli atleti riccionesi

Sport

13:27 - 20 Marzo 2018

La sezione judo della Polisportiva Riccione è stata totalmente impegnata su diversi fronti e per l’intero weekend. Sabato mentre gli agonisti Simone Michelotti, Cecilia Tencati e Morgana De Paoli, accompagnati dal tecnico Badiane Ousmane, si recavano a Bologna per un allenamento regionale a completamento della preparazione per il Campionato Regionale, valevole per la qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti (under 18), che si terrà domenica 25 marzo a Castelfranco Emilia, ben 27 giovanissimi atleti dai 4 agli 11 anni si sono battuti al Pala Dionigi di Montecchio di Vallefoglia (PU) conquistando un quarto posto complessivo su 27 società provenienti da Marche, Emilia Romagna e Umbria.





Fra i più piccoli della classe Bambini (dai 4 ai 7 anni) hanno partecipato alla manifestazione educativa 8 giovanissimi judoka della scuola della Polisportiva Riccione.





Classe: 2013 Giulia Longo (3^ classificata); classe 2012: Nicolas Alberti (1°), Gaia Bertozzi (3^) e Kevin Gorgoglione (3°); classe 2011 Denis Georgescu (3°), Giulia Lo Conte (3^), Christian Marotta (2°) e Francesco Picchi (1°. I piccolissimi hanno partecipato con entusiasmo all’intera manifestazione e sono stati tutti premiati in un ottica di festa e di gioia che gli serva a crescere come atleti e non solo ed affrontare con naturalezza situazioni di piccolo stress emotivo senza la pressione del risultato.





Stessa logica per la classe Fanciulli (8 e 9 anni) e quella Ragazzi (10 e 11 anni), che comunque grazie ad una maggiore maturità e consapevolezza sperano anche in un risultato che non sia necessariamente il gradino più alto del podio, ma anche il solo miglioramento personale. La Polisportiva ha schierato ben 19 atleti con risultati più che soddisfacenti sia in termini di podio, ma soprattutto per la costante crescita che ogni atleta ha dimostrato dall'inizio della stagione ad oggi.





Primi classificati: Manuel Fratti (2010), Sofia Longo (2009), Mattia Giannetto (2008), Matteo Caramuscio (2008), Filippo Marzaloni (2007) e Filippo De Paoli (2007).

Secondi Classificati: Tommaso Iaccheo (2008), Anita Celli (2008), Samuele Tararà (2007) e Alessandro Conti (2007).

Terzi Classificati: Nicola Vescovelli (2009), Gabriele Curallo (2009), Viola Bertozzi (2009), Celeste Maccioni (2008), Simone Gini (2008), Cristian Eusebi (2007), Matteo Dominici (2007), Federica Bugli (2007) e Rita Bertozzi (2007).





Domenica invece il Judo Polisportiva Riccione era in gara al XXXVIII Millennium Judo con due judoka reduci dall’allenamento regionale del giorno prima. Morgana De Paoli (classe 2005, +70 kg) ha conquistato il gradino più alto del podio piazzando 2 ippon in meno di 30 secondi a due differenti avversarie. Anche Simone Michelotti ha conquistando il podio, dovendosi accontentare però del 3° posto, dopo aver perso un primo incontro, subendo un strangolamento da un atleta umbro e aver poi pizzato un ottimo ippon ad un atleta sammarinese nella finalina.





FOTO: Morgana De Paoli sul gradino più alto del podio