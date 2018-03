Rimini Marathon, 4000 euro devoluti in beneficenza a tre associazioni del territorio

Attualità

Rimini

| 13:20 - 20 Marzo 2018

Sono Rompi il silenzio, Rimini for Mutoko e Una goccia per il mondo le tre associazioni del territorio da anni impegnate in attività benefiche e di volontariato a cui sono destinati i fondi raccolti durante l’edizione 2017 della Rimini Marathon. La somma, pari a 4.050 euro divisa in parti uguali, è stata consegnata questa mattina in Residenza Comunale alla presenza degli organizzatori della maratona, dei rappresentanti delle onlus e dell’assessore allo Sport Gian Luca Brasini.





“Questa occasione rappresenta un anello di congiunzione tra l’edizione 2017 della maratona e la prossima, ormai alle porte – commenta l’assessore Brasini – La maratona è una festa della città, un evento che ormai è diventato di tutti, della comunità. E lo è anche per questo aspetto legato alla solidarietà, testimonianza di come lo sport può essere volano e strumento di inclusione”. “Si tratta di un piccolo contributo – spiegano dall’associazione Rimini Marathon Simone Campolattano e Candido Semprini – un simbolo della volontà di Rimini Marathon di stare vicina a chi si impegna per il prossimo, dando a queste associazioni anche un’importante occasione di visibilità e un’opportunità per far conoscere le proprie iniziative”. Un connubio, quello tra beneficienza e sport, che ha caratterizzato Rimini Marathon sin dalla sua nascita e che proseguirà anche nella V edizione, in programma domenica 29 aprile. Quest’anno la Rimini Marathon sposerà i progetti di altre due associazioni, Rimini Autismo e Cittadinanza Onlus. Anche per il 2018 sarà inoltre riproposto il raduno di spingitori di carrozzelle, altra realtà con cui Rimini Marathon collabora dalla prima edizione.





Nello specifico i fondi raccolti attraverso le donazioni dei partecipanti alla scorsa edizione della maratona serviranno a Rompi il silenzio per la sua quotidiana attività a sostegno delle donne vittime di violenza fisica, psicologica o economica, oltre a garantire protezione alle donne che ne hanno necessità e per i loro figli (attualmente sono 7 le donne protette insieme a 11 bambini). Rimini for Mutoko continua a supportare il progetto “Operazione cuore”, nato nel 1984 sotto l’impulso dei dottori Antonio e Marilena Pesaresi, che si occupa di accompagnare in Italia i bambini che necessitano di assistenza chirurgica per problemi cardiaci. “Una goccia per il mondo” dal 2003 avvia e sostiene progetti umanitari, educativi e di sostegno alimentare in Cambogia, ma è attiva anche con un progetto a Rimini in favore degli anziani ospiti nelle case di riposo e di recente ha attivato un fondo rivolto a sostenere le famiglie bisognose.