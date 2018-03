Rimini, scomparso Valeriano Moroni, figura di rifermento per il mondo della marineria civile

Attualità

Rimini

| 13:18 - 20 Marzo 2018

L’Amministrazione comunale di Rimini esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Valeriano Moroni, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana e figura di riferimento per il mondo della marineria civile e militare italiana.

Un mondo che l’ha sempre visto prodigarsi in tante iniziative e ricerche storiche da appassionato e studioso di storia locale per mantenere viva la memoria della marineria riminese e dei suoi protagonisti come Capitan Giulietti, il celebre marinaio riminese sindacalista, giornalista e politico a cui la città ha dedicato un monumento proprio lungo la destra del porto.

Alla moglie signora Pina e alla famiglia tutta le condoglianze del Sindaco e della Giunta comunale di Rimini.