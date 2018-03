Volley Serie C femminile: Ozzano Bologna supera 3-2 Cattolica

Sport

Cattolica

| 12:30 - 20 Marzo 2018

In chiaroscuro il Cattolica Volley che non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori, Corsaletti & Company tornano a casa con l'ottava sconfitta maturata in questa stagione, questa volta ad opera del Fatro Ozzano, fanalino di coda. Il commento al termine della contesa del tecnico cattolichino Alessandro Medri: "Un ulteriore passo falso che brucia, non abbiamo giocato come sappiamo fare, senza la mentalità e l'aggressività con le quali abbiamo affrontato Lugo la settimana precedente, ci siamo adeguate all'avversario. Abbiamo sbagliato tanto, poco lucidi in difesa e nell'interpretazione del match, indubbiamente un passo indietro. Sicuramente un calo mentale, su cui è necessario lavorare, bisogna fare gruppo, volere fortemente un qualcosa, ci vogliono altre motivazioni perche i risultati nel girone di ritorno sono poco confortanti. Dovremo dunque cambiare regime, da qui al termine del campionato, la prima responsabilità dei risultati che non arrivano è sicuramente la mia, poi però l'importante è uscire da queste situazioni e lo si fa col lavoro, gruppo e testa, gestendo diversamente momenti come questi. Massima attenzione mia e delle giocatrici, per dimostrare attaccamento alla maglia e di avere la forza di andare avanti, certo dispiace molto, non solo per i risultati, ma anche perchè la squadra non gioca come dovrebbe. Ciò che chiedo sempre è il massimo impegno in allenamento e nella ricerca di un gruppo che deve essere coeso, solo la coralità può aiutare, mi aspettavo anche qualche cosa in più da alcune giocatrici, ma ora vediamo di finire comunque bene la stagione. Voltiamo pagina, prossima sfida sabato 24 marzo ore 21.00 in casa del PGS Bellaria Bologna".





Campionato serie C girone C femminile

20° giornata Fatro Ozzano Bologna - Cattolica Volley ASD 3-2 (25/23- 23/25 - 29/31 - 25/23 - 15/8)





Cattolica Volley: Scaramucci 0, Grandi 2, Franchi 2, Ugolini 5, Corsaletti 0, Cesarini 9, Fanelli 2, Campana 6, Godenzoni 26, Gabellini 18, Pari, Fioroni libero. ALL. Alessandro Medri.





Fatro Ozzano Bologna: Rubini 1, Cavazzini 12, Mazza 31, Giuliani 12, Negroni 12, Borghetti 15, Pirollo 3, Collo 0. Libero: Arbizzani, Albertini, Tasso, Carlesso n.e.





Arbitro: Barbieri e Vaccari.