Rimini, alle 17.15 sarà equinozio di primavera, tra meteo instabile e attesa dell'estate

Attualità

Rimini

| 12:22 - 20 Marzo 2018

Oggi alle 16.15 UTC (Coordinated Unversal Time) che corrispondono alle 17.15 ora italiana, inizierà la primavera astronomica (quella meteorologica è iniziata il 1 marzo). L'equinozio è infatti indicato per la giornata di martedì 20 e non per il 21 come comunemente viene ricordato. La data infatti varia tra il 19-20 e 21 marzo di ogni anno ed indica il momento in cui il Sole passa dall'emisfero australe a quello boreale. "In questa giornata - racconta Gianfranco Lollino dell'Osservatorio Astronomico "Copernico" di Saludecio - il Sole sorge esattamente ad Est e tramonta esattamente ad Ovest". Giorno e notte dovrebbero avere la stessa durata.

Una primavera "astrale" che non corrisponde, non solo in provincia di Rimini, con il risvegliarsi della natura e delle temperature tiepide. Le previsioni parlano di giornate ancora caratterizzate da temperature non proprio primaverili. Ma il calendario impone di iniziare a mettere mano alla "bella stagione". Stabilmenti balneari ed hotel stagionali cominciano i lavori di manutenzione, i comitati turistici programmano incontri per eventi primaverili/estivi, insomma inizia a muoversi "la macchina" che rende la Riviera protagonista di ogni estate.