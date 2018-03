Calcio, niente anticipo: Mezzolara Rimini si giocherà domenica alle 15

Sport

L'incontro Mezzolara-Rimini, valido per la 32a giornata del campionato di Serie D, si giocherà come da calendario. La richiesta del Rimini F. C. di anticipare al sabato non è stata accolta, la gara si disputerà dunque domenica allo stadio “Pietro Zucchini” di Budrio con inizio alle ore 15.

La partenza dei pullman gratuiti messi a disposizione dei tifosi biancorossi dalla società avverrà alle ore 12.30 da piazzale del Popolo. Si invitano gli interessati a prenotare il proprio posto contattando Alfredo al numero 347.8836166.