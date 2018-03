Rimini, mercoledì mattina tutti a scuola a piedi o in bici: iniziativa per il primo giorno di primavera

Attualità

Rimini

| 09:31 - 20 Marzo 2018

Mercoledì mattina tutti a scuola a piedi o in bicicletta: il 21 marzo è la giornata nazionale “Bimbinbici”. Il Comune di Rimini aderisce alla giornata nazionale organizzata da Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) e invita tutti i genitori di Rimini a portare i propri figli a scuola a piedi o in bicicletta. "Si tratta di un’abitudine che vorremmo si diffondesse nel nostro Paese ancor di più a partire dal 21 marzo, primo giorno di primavera e nelle nostre intenzioni porta d’accesso per la diffusione capillare del Bike to School. Ecco perché ci rivolgiamo innanzitutto a tutti coloro che solitamente usano l’auto per accompagnare i propri figli a scuola. Per loro l’esortazione è di percorrere con i propri figli il tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta, vivendolo come un momento d’avventura da regalarsi per un giorno, con l’auspicio che possa diventare l’inizio di una nuova abitudine. Un’abitudine da vivere ogni mattina, mano nella mano".

L'iniziativa è supportata anche da Start Romagna, gestore del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino riminese e del servizio di trasporto scolastico del Comune di Rimini. Tanti infatti sono già oggi i bambini che usufruiscono del servizio di trasporto Ri-Minibus gestito da Start Romagna. Foto Bimbi in Bici.