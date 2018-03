Alimentazione e terza età: venerdì incontro a Talamello con dietisti ed esperti

Attualità

Talamello

| 07:18 - 20 Marzo 2018

Approfondire e conoscere il lavoro di cura a partire dalla salute e benessere delle persone anziane è il tema di un percorso di incontri che si realizzerà nell'Alta Valmarecchia offrendo così informazioni preziose anche per l'assistenza a domicilio. Il primo sarà su “Anziani e cibo”, si terrà venerdì 23 marzo ore 18:00 presso Casa Residenza Anziani di Talamello in via Degli Archi 21.

L'iniziativa è organizzata da CAD Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., gestore della Casa Residenza Anziani di Talamello, della Casa Residenza Anziani di Sant’Agata Feltria e del Servizio di Assistenza Domiciliare, che collabora al Progetto Care Generazioni insieme ad Ausl Romagna, alla Casa della Salute Alta Valmarecchia ed all'Unione dei Comuni Valmarecchia.

Sono partner inoltre: l'Istituto Professionale per il Settore dei Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Tonino Guerra”, la Federazione Provinciale Coldiretti di Rimini e l'Associazione Italiana Cultura Sport - Comitato Provinciale di Rimini ed Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

L’incontro si aprirà con i saluti del Sindaco di Talamello e degli enti organizzatori, in seguito interverranno:

Daniela Giorgetti, Dietista UO IAN Rimini AUSL della Romagna, con un intervento formativo relativo al progetto “Alimentazione dell'anziano” rivolto agli Operatori delle strutture residenziali e domiciliari, famigliari e care-giver;

Renata Mantovani, Coordinatrice Casa Residenza Talamello e Sant’Agata Feltria, con riflessioni sugli aspetti assistenziali e sulle esperienze di buone prassi.

Sarà presentata la proposta di un orto laboratorio curato dagli ospiti delle case residenze e da chiunque vorrà collaborare.

Seguiranno la presentazione di ricette da parte degli studenti dell'Istituto Professionale per il Settore dei Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Tonino Guerra”.

Introduce e conduce: Carlo Pantaleo, Coordinatore progetti sociali e Care Generazioni. promotore di azioni inclusive e sostegno nel prendersi cura.

Ai partecipanti sarà richiesta la compilazione di un questionario per prossimi approfondimenti e tematiche da trattare.

Al termine dell'incontro sarà possibile assaggiare alcune delle pietanze previste nei menù presentati.

Si è fatta attenzione alle persone con diabete, si sono ricercate ricette morbide per evitare problemi di disfagia e con adeguato apporto proteico per contrastare la sarcopenia.

Alcuni degli alimenti che si assaggeranno e che saranno preparati dagli studenti sono stati offerti da:

Società agricola di Squadrani Edoardo S.S. a Santarcangelo di Romagna.

L’ iniziativa è inoltre in collaborazione con: Croce Rossa Italiana - Comitato di Rimini – Unità Territoriale dei Comuni della Valmarecchia, Associazione di volontariato sociale “Il giardino della Speranza”, A.O.V.A.M – Associazione Oncologica Volontariato Alta Marecchia, U.S.T.A.L – U.N.I.T.A.L.S.I R.S.M.