Calcio, giovanili Santarcangelo: vittorie, pareggi e sconfitte per i ragazzi gialloblu

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 06:53 - 20 Marzo 2018

UNDER17

ALBINOLEFFE - SANTARCANGELO 2-2

Albinoleffe: Pagno, Viganò, Bramati (1’ st Sinigaglia), Sperolini, Ghezzi, Bertocchi, Bonfanti, Marchese, Opoku (21’ st Fondi), Rodolfi, Saronni. In panchina: Costigliola, Bastianelli, Milesi, Morici (21’ st Berbenni). All.Donelli.

Santarcangelo: Forti, Meco, Alvisi (30’ Lambertini), Fabbri, Rosti, Giacobbe, Galassi, Sapori, Bernardi, Notariale (25’ st Bucci), Mingozzi (18’ st Cescutti). In panchina: Ronci. Allenatore: Andruccioli

Marcatori: 8’ pt Opoku (A) 33’ pt Rosti (S), 10’ st Mingozzi (A) 28’ st Fondi (A).

UNDER16

SANTARCANGELO – LUCCHESE 3-0

Santarcangelo: Fusconi, Andreoli (24’ st Guidi), Paganelli, Savini (11’ st Vernazzaro), Di Fino, Renzi, Ravaglia (30’ st Barbiani), Betti (11’ Terenzi), Canini (24’ Mariotti), Iadevaio (24’ st Satalino), Benvenuti (11’ st Antonioli). In panchina: Sturnioli, Lonardi. All. Magnani.

Lucchese: Mazzotta, Petrini, Fenili, Solombrino, Deldotto, Pardini, Paolini, Dal Poggetto, Maggi, Del Rosso, Pieretti. In panchina: Cartano, Cavani, Tescione, Spatola, Cavani M, Godano. All. Russo.

Marcatori: 9’ pt - 21’ st – 22’ st Iadevaio

Vittoria netta e meritata dei ragazzi di Magnani che regolano la Lucchese con una tripletta di Iadevaio. Primo gol al 16’ con Iadevaio che conclude nell’angolino finalizzando una bella azione in percussione di Benvenuti. Al 26’ si fa vedere la Lucchese ma Fusconi è attento e neutralizza il colpo di testa di Paolini. Nel secondo tempo inizia forte il Santarcangelo che, prima sfiora il raddoppio con Benvenuti, anticipato di un nulla sulla linea di porta, e poi lo trova ancora con Iadevaio che s’invola sulla sinistra, entra in area e in diagonale mette alle spalle di Mazzotta. Un solo minuto e Iadevaio cala il tris: azione sulla fascia di Ravaglia che mette al centro per il numero 10 gialloblù che stoppa e tira fissando il risultato sul definitivo 3-0.

UNDER15

ALBINOLEFFE – SANTARCANGELO 2-0

Albinoleffe: Paganessi, Regantini (24’ st Lodovici), Arsuffi, Alfeo (18’ st Domenighini) , Mazzoleni, Valli, Zoma (18’ st Delle Donne), Zenucchi, Berardelli (24’ st Alborghetti), Muzio, Piccone. In panchina: Mottini, Doumbia.

Santarcangelo: Crescentini, Siboni (24’ st Greco), Luvisi (18’ st Bertozzi A.), Agostini (18’ st Rocchi), Arfilli, Guerra, Pironi, Bezziccheri (1’ st Bertozzi L.), Michelucci (1’ st Canarecci), Cassani, Accursi (13’ st Selita). In Panchina: All.: Tacconi

Marcatori: 9’ Piccone, 35’ Arsuffi.

Note. Angoli 3-4; Rec. Pt 0’ st 3

UNDER14

SANTARCANGELO – RAVENNA 3-2

Santarcangelo: Rinaldini, Renzi (22’ st Intilla), Bracci, Guidomei, Conti (10’ st Nucci), Sebastiani (15’ st Rossi), Giannini (10’ st Bagli), Capi (15’ st Sacchini), Dichio (22’ st iannotti), Bento, Marcello (15’ st Pazzini).

Ravenna: Filipponi, Bezzi, Gabelli, Cavalieri, Marangon, Cianciulli, Allushaj, Ciani, Sabbadini, Andreani, Montanari. In panchina: Carotenuto, Ismaili, Maioli, Mezzavillani, Melini, Parisi, Ravaioli, Fedozzi. All. Carano.

Marcatori: 24’pt Guidomei (S), 27’ pt 11’ st Capi (S)

Il Santarcangelo s’impone per 3-2 sul Ravenna e stacca i giallorossi in classifica avvicinando il Forlì che affronterà domenica prossima in trasferta. Parte forte la formazione di casa che fa le prove del gol su angolo prima con Guidomei e poi con Conti. Pochi giri di lancette e i padroni di casa al 24’ passano con Guidomei che, come già successo all’andata, dal dischetto spiazza il portiere giallorosso. Il Ravenna tenta la reazione su contropiede ma Rinaldini sceglie il tempo giusto e anticipa l’attaccante avversario sventando il pericolo. Il pallino è sempre in mano al Santarcangelo che al 27’ raddoppia: Bento sulla fascia salta secco in dribbling il diretto avversario e mette in mezzo per Capi pronto all’appuntamento con il gol. Nella ripresa i padroni di casa calano il tris ancora con Capi che stacca di testa deviando alle spalle di Filipponi l’angolo pennellato da Dichio sul secondo palo. Dopo il 3-0 la gara non va in ghiaccio: il Ravenna prima accorcia le distanze, poi segna anche il secondo gol e prova il forcing ma il Santarcangelo tiene e si aggiudica meritatamente il match.

ESORDIENTI 2005

Accademia Modena: Manzitti, Zuccarini, ghelfi, Amici, Bonvicini, Khachchane, Borelli, Calabrò, D’Angelo, Sabbatini, Balzano. Entrati nel secondo tempo: Grazia, Magnani, Masuzzo.

Santarcangelo: Casadei, Bocca, Minni, raimondi, Bianchi, Amati, Rossi, Antonini, Farotti, Drudi, Chiaruzzi. Entrati nel secondo tempo: Cola, Bucchi, Merli, Pirini, Vernazzaro, Satalino, Pozzi. All. Urbinati.

Marcatori: 18’ st Pozzi (S), 14’ tt Satalino (S), 4’ st Magnani (M), 12’ st Khachchane (M), 3’tt Masuzzo (M)