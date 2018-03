Meteo, neve di primavera nell'entroterra di Rimini. Lanciata l’allerta fino a mercoledì mattina

Attualità

Novafeltria

| 06:37 - 20 Marzo 2018

Il freddo è tornato, come da previsioni, accompagnato da una coltre di neve fuori stagione. Dal pomeriggio di lunedì la dama bianca è caduta su tutto l'entroterra di Rimini con diversi centimetri sopra i 400 metri. La fitta pioggia di ieri si è trasformata in fiocchi bianchi nei sette comuni dell'Alta Valmarecchia sulle colline di San Marino sopra i 400 metri. Solo neve mista a pioggia, invece a Novafeltria. Pioggia e temperature basse sulla costa. La giornata, a dispetto del calendario, è tipicamente invernale, con temperature ovunque vicine allo zero. La fase acuta delle precipitazioni è attesa tra la notte e la prima mattina di mercoledì, 21 marzo.