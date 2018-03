Il Rimini Calcio mette a disposizione dei tifosi pullman gratuiti per le trasferte

Sport

Rimini

| 17:57 - 19 Marzo 2018

A partire dalla sfida sul campo del Mezzolara, e a seguire per le trasferte di Trestina e Montevarchi, come annunciato ieri da Giorgio Grassi il Rimini F. C. metterà a disposizione dei propri tifosi pullman gratuiti al seguito dei biancorossi. Una iniziativa pensata per dare a quanti più supporter possibili l’opportunità di stare vicini alla squadra al fine di sostenerla in questa decisiva fase della stagione. Tutti gli interessati possono prenotarsi contattando Alfredo (a cui va il ringraziamento per la disponibilità), al numero 347.8836166.