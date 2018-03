Volley femminile, quarta vittoria per Bellaria contro il Rubicone

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:00 - 19 Marzo 2018

Importante vittoria da tre punti per la Gut Chemical Bellaria contro il Rubicone in Volley, in una giornata dove tutte le prime in classifica hanno perso punti. Nel primo set le ospiti partono alla grande, difesa e muro fanno la differenza, Bellaria soffre e va sotto 4-8, Coach Giulianelli chiede timeout, San Mauro mantiene il vantaggio 13-16, poi 15-19. Giulianelli cambia la diagonale, fuori Calamai e Tosi Brandi, dentro Rinck e Diaz e Bellaria con un parziale di 10 a 2 fa proprio il set, 25-21.Nel secondo set Giulianelli conferma il "settetto" vincente, il set si gioca punto a punto, sul nove pari Rubicone chiede timeout, San Mauro allunga, Zuccarini suona la carica Bellaria recupera 19-21, altro tempo per coach Piraccini. Ma nel finale è ancora una volta Bellaria ad avere la meglio grazie ad un buon turno in battuta di Padovani assesta un parziale di 6 a 0 e chiude ancora 25-21.Nel terzo set sono le padrone di casa a fare la gara, Boccioletti guida la seconda linea, Rynk utilizza al meglio i propri attaccanti, primo timeout per le ospiti con Bellaria avanti 14-12. San Mauro non molla grazie a una buona difesa rimane incollato al set. Sul 16-15 è coach Giulianelli a chiedere tempo, il set è il più equilibrato dei tre, Rynk forza il gioco al centro e capitan Albertini risponde presente, San Mauro chiede tempo 22-21, opera un importante break e si porta a condurre 22-23, contromossa di Giulianelli che nel timeout chiede alle sue ragazze un ultimo sforzo e la squadra dimostra ancora una volta il proprio carattere e in un concitato finale è Padovani con un attacco sulle mani del muro a chiudere set e incontro con il punteggio di 27-25. Prossimo appuntamento alle h. 21:00 di sabato 24 marzo ancora al PalaBIM di Bellaria Igea Marina, contro Volley Team Bologna Rossa.

: Rynk 2, Zuccarini 18, Albertini 10, Giannini, Stimac 5, Diaz 9, Pironi, Boccioletti L1, Tosi Brandi, Padovani 7, Zammarchi, Calamai, Deda L2 n.e.ace 6, battute sbagliate 8, muri 51° all. Giulianelli L., assistente Muccioli D.