Mediatori e agenti d'affari, Confcommercio conferma Salvati alla guida della sezione riminese

Rimini

| 13:48 - 19 Marzo 2018

Nello Salvati è pronto ad affrontare il secondo mandato da presidente di FIMAA – Confcommercio della provincia di Rimini. L’assemblea dei mediatori e agenti d’affari lo ha scelto alla guida della federazione provinciale riminese per i prossimi cinque anni. Il consiglio è completato da Anna Grazia Dell’Olio ed Elisa Galeazzi.





“Sono contento di questa riconferma – spiega Nello Salvati, presidente provinciale FIMAA -. Dopo il primo mandato che ci è servito per fare esperienza, con il secondo puntiamo a confermare i segnali di crescita tra i nostri associati, in modo da avere sempre più forza e poter organizzare campagne mirate per aumentare il livello di professionalità nella nostra bellissima professione. Un ringraziamento anche ai due membri del consiglio direttivo per l’incisivo aiuto che sono certo sapranno offrire”.





“Si tratta di una categoria importante e rappresentativa sul nostro territorio, che da sempre opera in seno a Confcommercio – spiega il presidente Gianni Indino -. Sono contento della rielezione del presidente Salvati, sempre molto attento non solo alle dinamiche della categoria degli agenti immobiliari, ma di tutta la vita associativa di Confcommercio. Auguro a lui e alle colleghe del nuovo consiglio direttivo un buon proseguimento del lavoro, sempre nel segno della crescita e della grande passione già dimostrata”.