Parcheggi comunali zona mare Rimini, dal 3 aprile sottoscrizione degli abbonamenti: le modalità

Attualità

Rimini

| 13:25 - 19 Marzo 2018

Dal 3 Aprile 2018 si potranno richiedere gli abbonamenti per la stagione estiva 2018 (25 aprile – 30 settembre) per i settori Marina Centro, Lungomare e Aree in Fregio della zona mare del Comune di Rimini.

Esclusivamente per le cosiddette Aree in Fregio (Alexander, Aristeo e Lagomaggio) la campagna abbonamenti sarà aperta dal 26 Marzo al 9 Aprile, periodo entro il quale dovranno pervenire le richieste all'Ufficio Abbonamenti Parcheggi.

Si ricorda inoltre che il pagamento di tutti gli abbonamenti può essere effettuato solo tramite versamento su Conto Corrente Postale n. 13917471, intestato a Comune di Rimini - Servizi Tesoreria o bonifico bancario intestato a Comune di Rimini - Conto di Tesoreria - Codice IBAN IT 63 Q 02008 24220 000102621578

Per informazioni Ufficio Abbonamenti Parcheggi Via Rosaspina 21, II Piano (tel 0541704829) aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, ore 9 – 12 e nella giornata di martedì anche dalle 14,30 alle 16,30. e-mail: abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it