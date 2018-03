Al lavoro per realizzare Via Marco Simoncelli a Misano, cantiere aperto da lunedì

Attualità

Misano Adriatico

| 11:31 - 19 Marzo 2018

Ha preso il via all’esterno del Misano World Circuit, il cantiere che darà vita a Via Marco Simoncelli.

L’intervento è a cura della Santamonica Spa e rientra nella convenzione stipulata fra la proprietà dell’autodromo ed il Comune di Misano; nel progetto è inserita anche la realizzazione delle due nuove sale di quartiere nelle frazioni di Scacciano e Misano Monte.

A lavori ultimati - nei giorni precedenti la MotoGP (prima settimana di settembre) - sarà completata e adeguata l’arteria stradale che divide MWC dalla corsia sud dell’Autostrada A14, la sede stradale sarà composta da due corsie di marcia per le autovetture ed una pista ciclopedonale in corsia separata. Prevista anche una nuova illuminazione pubblica. I lavori prevedono anche la demolizione e il conseguente rifacimento delle mura di recinzione del circuito per far posto alla nuova pista ciclabile.

Le due realizzazioni, a Scacciano e Misano Monte fungeranno da sale polivalenti. In occasione dei grandi eventi quali la MotoGP per esempio saranno utilizzate dalla protezione civile mentre nei periodi restanti verranno messe a disposizione dei residenti come centri di quartiere.

“Il cantiere – spiega il Sindaco Stefano Giannini – ha un valore che supera la pur importante realizzazione di una nuova arteria stradale che connette via del Carro e via Tavoleto e più in generale contribuisce alla realizzazione del progetto 8 della società Autostrade sempre approvato dal Ministero che permetterà di creare un collegamento importantissimo tra la zona del circuito e l’autostrada.

E’ più importante perché sostanzia con un intervento sul territorio quella che per il nostro territorio è una presenza decisiva per l’economia dell’accoglienza e per l’immagine di Misano nel mondo. La Santamonica SpA, che ringrazio, sviluppa un programma di eventi di profilo assoluto e nel 2018 si aggiungeranno World Ducati Week e DTM. Gli interventi nella direzione della sostenibilità e la realizzazione di due luoghi strategici per la comunità, aggiungono un profilo di senso di appartenenza e attenzione al territorio del quale andiamo fieri”.

“Condividiamo da sempre una strategia di sviluppo con l’Amministrazione – è il commento di Luca Colaiacovo, Presidente della Santamonica SpA – che è ambiziosa e attenta. Vogliamo che Misano sia il cuore della Riders’ Land, un brand che si identifica con le moto, coi campioni e coi talenti che vogliamo crescere per il futuro. Se l’obiettivo è ambizioso, le infrastrutture devono assecondarlo e vogliamo essere protagonisti di questa impresa appassionante. L’accessibilità, la qualità dell’accoglienza e i servizi sono un fattore competitivo fondamentale. Ma anche l’attenzione al territorio è un elemento di questa condivisione virtuosa fra Pubblico e Privato, che ora ha un ulteriore esempio di applicazione”.