Festa del papà, i teneri auguri della Municipale di Riccione. "L'amore che ci protegge e ci accompagna per la vita"

Attualità

Riccione

| 10:00 - 19 Marzo 2018

E' arrivato il giorno della Festa del Papà che in diverse nazioni, tra cui l'Italia, si festeggia il 19 marzo giorno di San Giuseppe. La tradizione risalirebbe ai primi anni del 20esimo secolo. Tra festeggiamenti in famiglia e "lavoretti" fatti a scuola per il papà, ogni occasione è buona per ricordare il ruolo dei padri nella famiglia e nella società. La Polizia Municipale di Riccione ha scelto di pubblicare sui social la foto di un agente coccolato dai suoi figli. "L'amore che ci protegge e ci accompagna per la vita: auguri a tutti i papà" è il messaggio lanciato dai poliziotti.