Pattinaggio, trionfa il quartetto Skate Stars da San Marino al trofeo "Città di Bondeno"

Sport

Repubblica San Marino

| 07:35 - 19 Marzo 2018

Nella giornata di domenica 18 Marzo 2018 si è concluso il Trofeo "Città di Bondeno". Alla competizione ha partecipato, per la Federazione Sammarinese Roller Sports, il quartetto SKATE STARS, categoria quartetti promozionali, composto da Elisa Benedettini, Sofia Colapinto, Michaela Romana Righi e Virginia Rossi. Le atlete hanno danzato sulle note della canzone "Music", sfoderando le loro capacità e le tecniche apprese in questo anno di allenamenti. Il gruppo, guidato dal tecnico Carlotta Gambuti è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio. Alla cerimonia di chiusura hanno preso parte Marco Gasperoni, Cristina Guiducci e Katia Morri, in qualità di dirigenti del Pattinaggio di San Marino. I dirigenti si sono dichiarati orgogliosi delle ottime prestazioni delle giovani atlete e danno appuntamento a tutti i sostenitori alla nona edizione del "TROFEO TITANO", che si svolgerà sabato prossimo, 24 Marzo, alla palestra del Multieventi Sport Domus. La manifestazione ogni anno vede coinvolti gli atleti di pattinaggio di San Marino che si sfidano, divisi in categorie, per riuscire a salire sul gradino più alto del podio