Basket, Crabs Rimini sconfitti dal Desio dove milita l'ex giocatore delle giovanili Perez

Sport

Rimini

| 06:51 - 19 Marzo 2018

La legge dell’ex colpisce ancora e non fa eccezione per Daniel Perez: il prodotto delle giovanili biancorosse ne mette 24 contro la squadra che l’ha cresciuto, guidando la sua Desio alla vittoria esterna per 53-62. I biancorossi sono troppo imprecisi in lunetta, sbagliando 13 liberi, e da tre continuano a prenderci poco o nulla - appena quattro le triple messe a segno su 20 tentativi, due delle quali ad opera di Foiera - e vincere segnando così poco è praticamente impossibile. Capitan Busetto e l’eterno Charlie sono gli unici in doppia cifra tra le file dei Granchi, ma le loro buone prestazioni non sono state sufficienti per portare a casa i due punti. Con questa sconfitta, la NTS saluta il treno per i playoff, che adesso sono lontani praticamente otto punti, gli uomini di Maghelli rimangono comunque ancora fuori dalla zona playout, che rimane però sul -2.

Partono meglio i lombardi, che spinti dalle triple di Fiorito e di Perez allungano sul 8-14: i Crabs non riescono a rispondere, e così il primo quarto si chiude sul 11-18.

Ci vuole tutta l’esperienza di Foiera per ricucire, con la NTS che si riporta a tiro sul 17-20, ma Desio reagisce e torna sul +9 per poi andare negli spogliatoi sul 23-30.

Dopo la pausa, Desio torna in campo molto più decisa rispetto agli spenti biancorossi, che scivolano sul -18, con il terzo parziale che si chiude sul 33-49. Nell’ultimo periodo, la NTS finalmente tira fuori l’orgoglio e inizia una rimonta piuttosto complessa: la tripla di Foiera e il canestro di Myers confezionano il -7, poi ancora Charlie da tre riapre i giochi sul 52-56. I biancorossi però non gestiscono bene alcuni possessi importanti e così Desio riesce a portare a casa due punti molto importanti vincendo 53-62.