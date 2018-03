Allerta maltempo sul riminese, lunedì neve dai 200 metri in su anche se il 'grosso 'del maltempo è sull'Emilia

Attualità

Rimini

| 17:46 - 18 Marzo 2018

Allerta meteo, avviata dalle 12 di domenica 18 marzo e in programma fino alla mezzanotte di martedì 20 marzo per criticita' idraulica, temporali e neve sull'Emilia-Romagna. E' quanto stabilito, dall'Agenzia regionale per la sicurezza e la Protezione Civile che ha ravvisato un codice arancione sulla costa Romagnola e del Ferrarese per lo stato del mare. Viene evidenziato, 'dalle ore pomeridiane-serali di domenica e' atteso un aumento della ventilazione sul settore costiero e sul mare con venti fino a forti(50-61 km/h) da Nord-Est e conseguente aumento del moto ondoso con direzione d'onda da Est-Nord-Est e mare fino ad agitato al largo con altezza dell'onda tra 2,50 e 4 metri'. Quanto a lunedì, 'continuera' la fase perturbata con precipitazioni che sul riminese dureranno anche nel pomeriggio, con quota neve sui 200 metri e pioggia mista neve sulla pianura.