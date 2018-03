Santarcangelo Calcio, con la Triestina finisce 2-2. Segnano Briganti e Piccioni

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:35 - 18 Marzo 2018

Finisce in partità 2-2 il confronto tra Santarcangelo e Triestina. Parte bene la squadra allenata da Cavasin che all'11 impegna Boccanera con un tiro di controbalzo di Bussaglia. Al 16' gialloblu in vantaggio con una punizione di Dalla Bona, la palla a Piccioni che impegna Boccanera, sulla respinta si avventa Briganti che trova il tap-in vincente. I giuliani reagiscono alla mezz'ora, con un sinistro da fuori area dell'ex San Marino Bracaletti, ma Bastianoni è attento a deviare in calcio d'angolo. Cresce il forcing degli ospiti che impegnano Bastianoni con un diagonale di Porcari al 37'. Il pari arriva al 47': il neo entrato Petrella 'spizza' di testa per Mensah che infila al volo a fil di palo. Il nuovo vantaggio locale è al 68', con Piccioni abile a sfruttare un lancio calibrato di Dalla Bona. Una prodezza di Pozzebon al 78' fissa il risultato sul 2-2: l'attaccante stoppa e dai trenta metri infila l'incrocio dei pali della porta clementina.





Santarcangelo - Triestina 2-2

Reti: 16' Briganti (S), 47' Mensah (T), 68' Piccioni (S), 78' Pozzebon (T).





Santarcangelo (4-4-1-1): 22 Bastianoni - 3 Maini 5 Briganti 34 Lesjak 21 Sirignano - 28 Semedo 36 Di Santantonio 8 Dalla Bona 17 Capellini (24 Broli dall'83') - 11 Bussaglia (23 Maloku dal 70') - 14 Piccioni.

In panchina: 1 Moscatelli, 12 Iglio; 4 Bondioli, 23 Maloku, 24 Broli; 7 Moroni, 10 Spoljaric, 18 Dhamo, 23 Spoliarits, 33 Vegh; 19 Tommasone.

Allenatore: Cavasin.





Triestina (4-3-1-2): 22 Boccanera - 2 Libutti 5 Acquaro 8 Lambrughi 6 Pizzul - 17 Porcari 32 Finazzi (23 Petrella dal 46') 10 Bracaletti - 21 Acquadro (9 Arma dal 69') - 7 Pozzebon 11 Mensah.

In panchina: 1 Miori; 4 El Hasni, 14 Codromaz, 24 Troiani; 16 Gasparini, 18 Celestri, 19 Meduri.

Allenatore: Princivalli.





Arbitro: Rossetti di Ancona (Assistenti Basile di Chieti, Pompei Poentini di Pesaro).

Ammoniti: Porcari, Briganti.

Espulsi: nessuno.