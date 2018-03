Calcio Promozione: Cattolica supera 2-0 il Pietracuta, a segno Mazzoli e Pasolini

Sport

Cattolica

| 16:57 - 18 Marzo 2018

La capolista Cattolica prosegue la sua marcia, rifilando un secco 2-0 al Pietracuta e vendicando così la sconfitta per 3-0 dell'andata. Giorgi lascia fuori Di Filippo, originario di Pietracuta, schierando in attacco Brighi a supporto di Pasolini. La partenza dei giallorossi è veemente, gli ospiti sono schiacciati in difesa e al 6' arriva il gol del vantaggio: corner battuto sul primo palo, palla prolungata verso Mazzoli che infila Lasagni. Il Pietracuta reagisce e all'11' Fratti è murato dalla difesa, mentre al 20' sugli sviluppi di un corner Alessio Balducci calcia al volo da fuori area. Strepitoso Andreani vola e toglie la palla dall'incrocio. Sul capolvolgimento di fronte Brighi è protagonista di una strepitosa azione in solitaria, coast to coast che si chiude con l'assist vincente per Pasolini. Il gol taglia le gambe alla reazione ospite: Pietracuta che chiude il primo tempo in dieci per l'espulsione di El Haloui, protagonista di proteste troppo veementi. Nellaripresa il Cattolica gestisce il risultato.





Cattolica - Pietracuta 2-0

Reti: 6' Mazzoli, 21' Pasolini.





Cattolica: Andreani, Casolla, Parma, Cruz, Tombari, Mazzoli; Mani, Mercuri; Pasolini, D'Elia, Brighi.

In panchina: Venghi, Politi, Silvestri, Ceramicoli, Generali, Raimondi, Di Filippo.

Allenatore: Giorgi.





Pietracuta: Lasagni, Mularoni, Masini, Balducci A. (46' Celli), Amadei, El Haloui; Sebastiani (62' Halilaj), Tosi; Fratti (83' Tomassini), Tani (68' Fabbri F.), Michelotti (46' Bindi).

In panchina: Balducci C., Paolini.

Allenatore: Fregnani.





Arbitro: Cudret di Imola (Assistenti Savorani e Sartoni di Lugo di Romagna).

Espulsi: 43' El Haloui per proteste.