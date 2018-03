Calcio 1a Cat: Real Miramare non si presenta per la quarta volta, è escluso dal campionato

Sport

Rimini

| 16:42 - 18 Marzo 2018

Non si è disputata la gara tra Colonnella e Real Miramare, in programma per la 24esima giornata di campionato. Per il Real Miramare è la quarta gara saltata dopo quelle con Athletic Poggio, Bakia e Alta Valconca. Per la società del presidente Filippi scatterà l'esclusione dal campionato. Per la Colonnella in arrivo un 3-0 a favore a tavolino.