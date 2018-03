Calcio 1a Cat: pesante sconfitta 3-0 per il Sant'Ermete con l'Alta Valconca

Sport

Il Sant'Ermete cade 3-0 in casa dell'Alta Valconca e dice addio ai sogni di rimonta sul Novafeltria, ora a +6 con una gara in più da recuperare. Per i locali è una vittoria chiave in zona playoff. Gli equilibri saltano in un minuto: al 25' con un'incursione di Mancini sulla sinistra, il cross basso sorprende la difesa locale, oggi priva di 3 titolari, facile il tocco vincente di Ottaviani. Lo stesso Ottaviani è protagonista un minuto dopo con il cross nell'area piccola che Michele Pazzaglini trasforma in rete, anticipando di testa Guerra. L'Alta Valconca dilaga al 69' con un rigore trasformato dallo specialista Musta.





Alta Valconca - Sant'Ermete 3-0

Reti: 25' Ottaviani, 26' Pazzaglini M., 69' rigore Musta.





Alta Valconca: D'Andrea, Pazzaglini A., Mancini, Cardini, Musta, Ortibaldi; Pazzaglini M., Antonietti; Bigucci, Ricciatti, Ottaviani.

In panchina: Bornacci, Ferri, Mancini, Concordia, Saioni, Cavalli, Bertuccioli.

Allenatore: Del Monte.





Sant'Ermete: Guerra, Angelini, Castiglioni, Contadini, Gavagnin, Mazza; Gentile, Casali N.; Del Prete F., Vukay, Bianchini.

In panchina: Todescato, Orsini, Coccato, Del Prete A., Bizzocchi, Casali M.

Allenatore: Pazzini.





Arbitro: Diversi di Lugo di Romagna.