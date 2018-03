Moto3: Antonelli chiude quarto, Bezzecchi decimo. Gara difficile per i riminesi

Sport

| 16:19 - 18 Marzo 2018

Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto la prima gara stagionale di Moto3, nel Gp del Qatar. Il pilota della Honda (38:18:207) ha preceduto sul traguardo il connazionale Aron Canet (Honda), staccato di appena 23 millesimi. Terzo, e primo degli italiani, il 21enne Lorenzo Dalla Porta (Honda), partito in polle e in ritardo di 6"746. Quarto il poleman Niccolò Antonelli (Honda), staccato di 6"791. Gara difficile per i riminesi: Migno è decimo, Bezzecchi quattordicesimo dopo caduta, fuori Bastianini e Bulega.