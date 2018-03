Stella Rimini vittoriosa 3-2 con Idea Volley, la salvezza sempre più vicina

Sport

Rimini

| 12:29 - 18 Marzo 2018

Stella Rimini – Idea Volley 3-2 (parziali 25-22, 16-25, 19-25, 25-23, 15-13).





Stella: Gugnali 16, Bandini 13, Francia 11, Giusti 11, Bologna 7, Giardi 7, Ugolini 5, Temeroli 1, Ambrosini 1, Urbinati 0, Bianchi N.E. Morosato N.E. Serafini N.E.

All. Biselli Andrea





Idea Bologna: Piva M, Tesanovic, Bughignoli, Sarego, Di Stefano, Bagnoli, Piva R, Tripoli, Lopez Delgado, Costantini, Pavani, Volontè, Garagnani, Muraca

All. Benedetti Massimo

La Stella vince una partita complicata, dopo aver rischiato di perdere l'intera posta. Biselli si presenta al PalaStella con una formazione priva di quattro giocatrici, alle infortunate Morosato, Costantino e Mazza, si aggiunge la defezione del libero Micheletti. Le sostitute Temeroli, Bianchi e Serafini, provengono dalla seconda squadra allenata da Comanducci. La partita inizia bene per le stelline che, pur con qualche errore di troppo, riescono a mantenersi in vantaggio grazie a una Giusti molto efficace. Purtroppo l'inizio del secondo set racconta una storia differente, le Riminesi si spengono mentre le ragazze di Bologna, sostenute da un tifo particolarmente caldo, trovano coraggio e infilano punti a ripetizione. La squadra di Biselli si ferma a 16 punti e l'inizio del terzo set sembra ricalcare il medesimo copione. Il Coach inserisce la giovane Temeroli in cabina di regia e Ugolini al posto di Giardi. Le due ragazze hanno un ottimo impatto sulla partita che, pur non essendo sufficiente per recuperare lo svantaggio, sembra aver riacceso la squadra. L'ingresso di Bologna al posto di Giusti aggiunge potenza all'attacco che all'inizio del quarto set, sotto di due a uno, ritrova determinazione e cattiveria. Raggiunto il due pari, le stelline sanno che possono portare a casa il risultato e spingono sull'acceleratore. La Squadra ora è compatta, la difesa regge, Bandini ritrova i muri vincenti, mentre Gugnali, Bologna, Francia e Giardi capitalizzano le alzate di una ritrovata Ambrosini. Finisce 15 a 13. Ora i punti in classifica sono 31, con la prossima trasferta, in casa del fanalino di coda a Massa Carrara, la salvezza potrebbe già essere il primo obiettivo raggiunto in questa stagione.

Stefano Baldazzi Ufficio stampa