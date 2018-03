Bellaria, il Bay Fest cala un tris veramente punk: attesi Bad Religion, Millencolin e Suicidal Tendencies

Eventi

Il Bay Fest ha annunciato tre nuovi grandi nomi alla lineup 2018 all'interno del festival punk-rock di Bellaria Igea Marina.

Dopo aver confermato tra gli altri Dropkick Murphys, Lagwagon, Mad Caddies e Agnostic Front si aggiungono all'interno dei tre giorni di festival anche i Bad Religion (che ritornano a Bellaria e per l'occasione festeggeranno i 30 anni dall'uscita di "Suffer"), i Millencolin e i Suicidal Tendencies.

Con il prossimo tour i Bad Religion celebrano appunto i 30 anni di Suffer, suonando il disco per intero, un’occasione imperdibile. Suffer è una vera e propria pietra miliare della lunga ed onorata carriera della band, un album decisivo che ha visto il ritorno della formazione originale in grande stile. Il disco unisce il classico sound punk rock rivisitato con tecniche di registrazione moderne, è un vero e proprio album rivoluzionario. Nominato ‘Best Album Of The Year’ da bibbie punk come Flipside e Maximum Rock’n Roll, Suffer è tutt’oggi d’ispirazione per numerose band e artisti della scena punk rock mondiale. I Bad Religion hanno più di una dozzina di album pubblicati, singoli indimenticabili tra cui American Jesus, Punk Rock Song o Los Angeles is Burning, fino ad arrivare alla pubblicazione a inizio 2016 di un’edizione limitata in vinile di 30 Years Live.

I Suicidal Tendencies, capitanati di Mike Muir, tornano in Italia dopo l’enorme successo registrato poco più di un anno fa alla tappa milanese del Persistence Tour. La band è una vera e propria colonna portante di un movimento musicale e sociale e non ha perso colpi, mantenendo la furia musicale e la carica inimitabile che caratterizzano le loro performance dal vivo. Queste leggende dell’hardcore californiano, si formano a Venice negli anni ’80 e in questi lunghi anni di carriera ha saputo esplorare tutte le sonorità del punk e dell’hardcore, spingendo le proprie influenze fino al trash metal e creando un suono che ha saputo ispirare intere generazioni di musicisti.

Grazie ai Millencolin la scena skate punk non è più stata una prerogativa americana. Dalla Svezia con furore, si sono fatti conoscere in tutto il mondo come i capofila del genere, esploso a livello mondiale negli anni ’90. La band ha prodotto ben otto album in studio, tra cui ricordiamo Life On a Plate e For Monkey che hanno proiettato il gruppo al di fuori dei confini svedesi e poi Pennybridge Pioneers che ha sfornato singoli come Penguins And Polar Bears, Fox e No Cigar, cantate a squarciagola da milioni di angry kids. Il legame autentico che unisce i quattro ragazzi di Örebro, Nikola Sarcevic, Mathias Färm, Erik Ohlsson e Fredrik Larzon, si è concretizzato nell’ultimo album pubblicato True Brew, disco home-made registrato e prodotto dalla band stessa. Pubblicato nel 2015 da Epitaph, la cui scuderia sforna da sempre pietre miliari del punk indipendente, è un lavoro completo, con richiami alle prime influenze della band e allo stesso tempo un sound fresco e testi moderni di natura sociopolitica.