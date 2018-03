Tour operator argentini in visita ai parchi Costa Edutainment

Attualità

Rimini

| 09:25 - 18 Marzo 2018

Una delegazione argentina composta da tour operator esperti nell’offerta turistica rivolta a target di giovani e studenti, è stata ospite ai parchi Costa Edutainment nei giorni scorsi.

Accompagnati da alcuni responsabili di Italcamel e Apt Servizi srl, gli argentini hanno fatto tappa ad Aquafan e Oltremare di Riccione. Questa tappa rientra in una site inspection che ha visto i tour operator far visita ad alcune delle principali strutture ricettive e parchi di divertimento nazionali. L’obiettivo dei tour operator è quello di organizzare viaggi per ragazzi argentini di tutte le età, in un lungo e entusiasmante tour in Italia.

La delegazione si è mostrata fin da subito molto interessata ai parchi Costa Edutainment della Riviera, che per l’anno appena concluso hanno accolto oltre 1,2 milioni di visitatori. I parchi della Riviera rientrano nel Gruppo Costa Edutainment, leader in Italia nella gestione di strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica, che nel 2017 ha raggiunto il traguardo dei 3 milioni di visitatori.

Queste continue visite di esperti del settore turistico di tutto il mondo nelle realtà Costa Edutainment della Riviera, testimoniano quanto i Parchi sappiano rispondere alle esigenze dei diversi target di riferimento, per vivere un tempo libero di qualità, in linea con l’approccio edutainment che da sempre contraddistingue il gruppo.