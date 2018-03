Volley, in serie C Banca di San Marino sconfitta in casa dal Cervia al tie-break

Sport

Repubblica San Marino

| 08:46 - 18 Marzo 2018

In serie C femminile Banca di San Marino – Cervia termina 2 a 3 (25/19 25/15 20/25 22/25 13/15). Continua il periodo nero della Banca di San Marino. Dopo le sconfitte con Lugo e Rubicone, le bancarie hanno ceduto anche al Cervia nella partita di sabato 17 marzo al Pala Casadei. “Abbiamo giocato bene i primi due set, senza nessun tipo di problema – analizza coach Luca Nanni, – tanto che ho effettuato dei cambi e le giocatrici alzatesi dalla panchina hanno risposto benissimo. Poi, dopo aver giocato alla pari pur perdendo il terzo set, la squadra si è innervosita. Così abbiamo giocato il quarto e il tie-break sempre in apnea, perdendoli tutti e due. Direi che abbiamo davvero grandi colpe in questa sconfitta. Se quelle con Lugo e Rubicone hanno una loro logica, questa volta devo dire che abbiamo buttato via la partita. Cosa che brucia molto a me e, sicuramente, anche alle mie giocatrici. E’ un periodo che siamo poco brillanti e facciamo molta fatica sulle bande mentre al centro abbiamo avuto una gran prova di Giulia Tomassucci ma, ovviamente, non è bastato. Spero che le ragazze non stiano ancora subendo il contraccolpo della sconfitta col Lugo”.

In serie C maschile la Titan Services gioca in posticipo mercoledì 21 marzo alle 21.30. a Modena contro il Modena Volley. Inizio partita alle ore 21.30.