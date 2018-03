Cala il sipario sulla fiera di San Gregorio: ecco il programma di domenica

Eventi

Morciano

17 Marzo 2018

Cala il sipario sull’Antica Fiera di San Gregorio a Morciano di Romagna. Un’edizione, quella che sta per concludersi, che ha sfidato il maltempo delle ultime settimane, riuscendo a calamitare nel capoluogo della Valconca decine di migliaia di visitatori. Tante le novità che hanno arricchito il palinsesto della manifestazione insieme agli appuntamenti più tradizionali: dalla mostra mercato ‘Vivere Vintage’ all’esibizione di auto, moto e Vespe d’epoca, dalla discoteca latina del Grancaribe alla prima edizione del Music Madness Festival.





Il programma di domenica 18 marzo





La giornata comincerà alle 9 al Parco del Conca. L’Associazione liberi tartufai delle province di Rimini e Pesaro – Urbino organizza una dimostrazione di raccolta del tartufo con cani addestrati, aperta anche ai non iscritti all’associazione. Seguirà la premiazione dei vincitori nelle diverse categorie. In caso di pioggia l’evento slitterà a domenica prossima, 25 marzo.

Durante la mattinata spazio allo sport. Alle 10 al Palapedriali andrà in scena il trofeo primaverile AICS di ginnastica ritmica organizzato dall’asd Ginnastica di Rimini. Nella palestra comunale di via Largo Centro Studi, sempre a partire dalle 10, toccherà invece allo Stage dell’Amicizia dell’Okinawa Karate Club di Morciano con il direttore tecnico della nazionale italiana giovanile.

Alle 17.30 ci si sposterà invece al padiglione fieristico di via XXV Luglio per la premiazione finale del concorso ‘Coppa Eleganza Città di Morciano’, che vedrà salire sul podio l’auto d’epoca più ‘elegante’ tra quelle che hanno preso parte alla competizione. Il riconoscimento sarà assegnato dal sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti.

A chiudere l’Antica Fiera saranno invece gli atleti dell’Accademia Pugilistica Valconca, che alle 20.30, come da tradizione, saliranno sul ring dell’area spettacoli. I boxeur sono pronti a darsi battaglia in avvincenti sfide che proseguiranno per tutta la serata. L’evento è ad ingresso gratuito.